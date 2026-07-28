Hitzeschutz in Erfurt: Wenn's draußen zu heiß ist, dürft Ihr kostenlos ins Museum

Erfurt - In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer. Die Stadt Erfurt trifft deshalb ein paar Maßnahmen zum Hitzeschutz.

Die Museen in Erfurt sollen für die Menschen ein Ort der Abkühlung sein. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird ab Mittwoch (29. Juli) der Besuch in allen städtischen Museen für Besucherinnen und Besucher kostenlos sein. Einzige Voraussetzung: Die Außentemperatur überschreitet die 30-Grad-Marke. Referenz dafür ist die Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen.

Mit dieser Maßnahme will die Stadt einen wichtigen und niedrigschwelligen Beitrag zum Hitzeschutz in der Innenstadt leisten, heißt es.

Vor allem der Besuch des Angermuseums, der Kunsthalle oder des Stadtmuseums wird empfohlen, da diese Häuser klimatisiert sind.

"Die Hitzefrei-Regelung der städtischen Museen ist beim ersten Versuch Ende Juni sehr gut angenommen worden. Die Zahl der Besuchenden hat sich in diesem Zeitraum fast verdreifacht", erklärte Kulturdirektor Dr. Christian Horn.

Sollte die maximale Besucheranzahl überschritten werden oder sollten zu hohe Innenraumtemperaturen herrschen, vor allem bei den nicht vollständig klimatisierten Museen, kann auch zeitweise ein Einlassstopp verhängt werden, teilte die Erfurter Stadtverwaltung mit.