Gruppe sprengt Zigarettenautomat: Frau wird bei Explosion schwer verletzt

Erfurt - Die Sprengung eines Zigarettenautomaten am Montagnachmittag in Erfurt endete für eine 34-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus.

Der Zigarettenautomat wurde bei der Explosion vollständig zerstört. (Symbolfoto) © 123RF/jarretera

Die Frau soll gegen 14.30 Uhr gemeinsam mit einem ebenfalls 34-Jährigen sowie zwei weiteren Männern versucht haben, einen Automaten in der Eislebener Straße in die Luft zu jagen.

Um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, hatten die Tatverdächtigen ein bislang unbekanntes Sprengmittel platziert, berichtet die Polizei. Der Zigarettenautomat wurde hierbei vollständig zerstört. Durch die Detonation wurde die Dame schwer verletzt. Der gleichaltrige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde auch in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden anderen Männer flüchteten nach der Explosion und werden von der Polizei gesucht. Sie werden auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt, sollen muskulös gewesen sein und einen Dreitagebart getragen haben, teilten die Beamten mit. Einer der Männer war mit einem weißen T-Shirt und einer hellgrauen Hose bekleidet. Der andere soll ein blaues T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben.

Während der ersten Fahndung nach den zwei Flüchtigen konnten die Ermittler Zigaretten, Bargeld sowie zwei Fahrräder sicherstellen. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.