Ziviles Polizeiauto und Fiat krachen frontal zusammen: Vier Menschen verletzt

Erfurt - Ein ziviles Polizeifahrzeug und ein Fiat sind am Dienstagnachmittag in Erfurt frontal zusammengekracht.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Unfallort. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Eine Streife war kurz nach 16 Uhr in der August-Röbling-Straße unterwegs und wollte einen entgegenkommenden Fiat einer Verkehrskontrolle unterziehen, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Die Beamten hatten daraufhin das Blaulicht ihres zivilen Streifenwagens eingeschaltet und waren den Angaben nach auf die Gegenfahrspur gewechselt. Hierbei kam es aus bislang noch ungeklärten Gründen zum Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Fiat.

Beide Polizisten sowie der 21-jährige Fiat-Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach war der junge Autofahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen. Außerdem gibt es Anhaltspunkte, dass der 21-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.