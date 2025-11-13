Geräte einfach ausleihen: Neue Sportbox in Erfurt aufgestellt

Erfurt - Im Kilianipark im Erfurter Stadtteil Gispersleben ist ein modernes, öffentlich zugängliches Bewegungsangebot entstanden.

Die Sportbox steht nach einer einmaligen Registrierung allen Sportbegeisterten zur Verfügung. © Stadtverwaltung Erfurt

Wie die Stadtverwaltung Erfurt erklärte, wurde vom Garten- und Friedhofsamt eine sogenannte Sportbox aufgestellt.

Die Box enthält verschiedene Sportgeräte wie Bälle, Tennisschläger, Frisbees sowie weitere Spiel- und Sportmöglichkeiten. Benutzt werden können die Sportartikel sowohl einzeln als auch in der Gruppe, heißt es.

Ziel der Sportbox sei es, flexible und niedrigschwellige Angebote zur sportlichen Betätigung zu schaffen - unabhängig von Alter, Vorerfahrung oder Vereinszugehörigkeit, teilte die Stadtverwaltung mit.

"Das Projekt ist ein Baustein für die weitere Entwicklung Erfurts als aktive, gesundheitsbewusste und bewegungsfreundliche Stadt, die ihren Bürgerinnen und Bürgern wohnortnahe und innovative Sportangebote ermöglicht", wird der Sportbeauftragte René Hofmann in der Mitteilung zitiert.

Die Nutzung erfolgt über die entsprechende App "Sportbox" des Betreibers App and Move GmbH. Nach einer einmaligen Registrierung erhalten die Nutzer für das gebuchte Zeitfenster Zugriff auf die Inhalte der Box.