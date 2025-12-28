Toter Mann in Erfurt entdeckt: Polizei ermittelt

Erfurt - In Erfurt wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag ein toter Mann gefunden.

Die Polizei versucht, die Todesursache herauszufinden. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk mit Bezug auf die Polizei schreibt, wurde die leblose Person im Bereich eines Nebengebäudes der Vilnius-Passage im Stadtteil Rieth entdeckt. Den Angaben nach soll es sich um einen 64-Jährigen handeln.

Der Mann habe Verletzungen im Gesicht aufgewiesen. Eine Obduktion am Montag soll nun klären, ob die Verletzungen durch Gewalteinwirkung oder einen Sturz verursacht wurden, schreibt der MDR.

Die Kripo sperrte den Bereich ab und sicherte vor Ort Spuren.