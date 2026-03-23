Gewalt auf Spielplatz: Mann von drei Jugendlichen angegriffen
Erfurt - Auf einem Spielplatz in Erfurt sind am Freitagabend mehrere Jugendliche auf einen 36-Jährigen losgegangen.
Wie die Polizei zum Wochenstart mitteilte, war der Mann in der Martin-Niemöller-Straße mit drei Jugendlichen zunächst verbal aneinandergeraten. Zuvor hatte er die Gruppe angesprochen, weil sie ihren Müll auf dem Spielplatz liegen gelassen hatte.
Im Verlauf des Streits spuckte einer der Teenager dem 36-Jährigen auf den Schuh. Im Anschluss schlug ein weiterer Jugendlicher ihm mit der Faust ins Gesicht. Die dritte Person aus der Gruppe hatte den Mann von hinten angesprungen. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Der 36-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte die Gruppe allerdings nicht erwischen. Gegenüber den Beamten konnte der Angegriffene die Täter wie folgt beschreiben:
Täter eins:
osteuropäischer Phänotyp
etwa 1,65 Meter groß
blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe
Täter zwei:
deutsch
ca. 1,90 Meter groß
schwarze Jeans
Täter drei:
osteuropäischer Phänotyp
grüne Basecap, grüne Kleidung
Die drei Unbekannten wurden vom Opfer auf etwa 15 bis 16 Jahre alt geschätzt. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat sowie den Tätern unter Tel. 0361/5743-22100 entgegen.
Titelfoto: 123rf/songdech17