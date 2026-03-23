Gewalt auf Spielplatz: Mann von drei Jugendlichen angegriffen

Erfurt - Auf einem Spielplatz in Erfurt sind am Freitagabend mehrere Jugendliche auf einen 36-Jährigen losgegangen.

Die Gruppe konnte nach der Tat vom Spielplatz flüchten. (Symbolfoto) © 123rf/songdech17

Wie die Polizei zum Wochenstart mitteilte, war der Mann in der Martin-Niemöller-Straße mit drei Jugendlichen zunächst verbal aneinandergeraten. Zuvor hatte er die Gruppe angesprochen, weil sie ihren Müll auf dem Spielplatz liegen gelassen hatte.

Im Verlauf des Streits spuckte einer der Teenager dem 36-Jährigen auf den Schuh. Im Anschluss schlug ein weiterer Jugendlicher ihm mit der Faust ins Gesicht. Die dritte Person aus der Gruppe hatte den Mann von hinten angesprungen. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Der 36-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte die Gruppe allerdings nicht erwischen. Gegenüber den Beamten konnte der Angegriffene die Täter wie folgt beschreiben:

Täter eins:

osteuropäischer Phänotyp

etwa 1,65 Meter groß

blaue Jeans, schwarz-weiße Turnschuhe

Täter zwei:

deutsch

ca. 1,90 Meter groß

schwarze Jeans

Täter drei: