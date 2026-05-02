Mann bricht in Mehrfamilienhaus ein: Seine Begründung ist einfach nur verrückt

Erfurt - Einen besonders skurrilen Einbruch hat es am Freitagnachmittag in Erfurt gegeben.

Der 35-Jährige war in ein Kellerabteil eingebrochen und hatte der Betroffenen danach selbst Bescheid gegeben. (Symbolfoto) © 123RF/rainerfuhrmann

Ein 35-Jähriger war in ein Mehrfamilienhaus am "Spiegelbergtor" eingebrochen und hatte sich Zutritt zu einem Kellerabteil einer Anwohnerin verschafft, wie die Polizei erklärte.

Der Mann klaute Geschirr und Utensilien zum Malen im Wert von 100 Euro. Noch während der Tat hat er jedoch die 26-jährige Mieterin selbst darüber informiert, dass er in ihren Keller eingebrochen sei. Gegenüber der jungen Frau hatte er behauptet, im Auftrag des Vermieters gehandelt zu haben, was sich jedoch als Lüge herausstellte.

Den Beamten hatte er mitgeteilt, nach Gold, Diamanten und sogar Bomben gesucht zu haben.

Die wirren Aussagen des 35-Jährigen sowie sein Verhalten waren wohl darauf zurückzuführen, dass er unter dem Einfluss von Drogen gestanden hatte.