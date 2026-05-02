Alarm am 1. Mai: Feuer in Patientenzimmer des Erfurter Helios-Klinikums
Erfurt - In einem Patientenzimmer des Erfurter Helios-Klinikums hat es am 1. Mai gebrannt.
Laut Polizeiangaben war das Feuer aus nicht näher genannten Gründen auf der Akut-Psychiatrischen Station ausgebrochen.
Das Personal hatte schnell gehandelt und das betroffene Zimmer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Demnach habe das Mobiliar komplett in Flammen gestanden.
Die Berufsfeuerwehr Erfurt konnte den Brand in der Folge löschen. Wegen des Einsatzes war ein Teil des Krankenhauses evakuiert worden. 13 Patienten sowie drei Mitarbeiter der Klinik mussten die Station verlassen.
Nach der Löscharbeiten war das Patientenzimmer entraucht worden. Verletzt wurde niemand.
Der entstandene Schaden wird aktuell auf rund 100.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa