In Schlabberlook und Mundschutz Tesla zerkratzt: Polizei fahndet nach dieser Frau

Erfurt - Eine bislang noch unbekannte Frau hat sich in Erfurt an einem Tesla vergriffen und diesen offenbar absichtlich demoliert. Nun wird mit einem richterlichen Beschluss nach der Dame gefahndet .

Nach dieser Dame wird gefahndet. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Der Vorwurf: Die Gesuchte soll am 1. September 2025, um kurz vor 23 Uhr, einen im Klostergang geparkten Tesla vom Typ Model drei zerkratzt haben.

Laut Polizeiangaben habe die Frau mit einem unbekannten Gegenstand einen etwa 30 Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube des Autos hinterlassen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Die Dame war Schlabberlook durch die Straße gelaufen und hatte ihr Gesicht mit einem schwarzen Mundschutz teilweise bedeckt.