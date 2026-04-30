Junger Audi-Fahrer kracht gegen Baum und überschlägt sich

Erfurt - Am frühen Donnerstagnachmittag hat es in Erfurt gekracht.

Der 23-jährige Audi-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unfall auf der Weimarischen Straße zugetragen.

Ein 23-Jähriger war mit seinem Audi aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen den Bordstein der Fahrbahn geknallt.

Anschließend war das Auto auf den Grünstreifen neben der Straße geraten und mit einem Baum zusammengekracht. Danach hatte sich das Fahrzeug überschlagen.

Der Audi war auf dem Dach liegen geblieben. Ein Volkswagen, der auf der Weimarischen Straße fuhr, war hierbei mit dem verunfallten Auto kollidiert.

Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde danach zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.