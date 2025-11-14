Kein Bargeld mehr: In Erfurts Bussen kann nur noch digital gezahlt werden
Erfurt - Die Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) verabschieden sich vom Bargeld. Künftig kann in allen Bussen nur noch digital bezahlt werden.
Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll der letzte Bus im Frühjahr 2026 mit einem modernen Kassensystem umgerüstet werden. Danach wird in allen 77 Evag-Bussen kein Bargeld mehr angenommen. Begonnen hatte der digitale Transformationsprozess bereits 2024.
"Wir haben das bargeldlose Bezahlen unter realen Bedingungen getestet. Es funktioniert zuverlässig, schnell und sicher", sagt Mario Laube, Vorstand der Evag. "Jetzt, da die neuen Kassensysteme eingetroffen sind, können wir die Umstellung konsequent fortsetzen."
Fahrgäste, die ihr Ticket bei Zustieg in den Bus kaufen, stehen unterschiedliche bargeldlose Zahlungsmittel zur Verfügung: Giro- bzw. EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay via Smartphone oder Smartwatch.
Wer weiterhin gern sein Fahrticket mit Bargeld zahlen möchte, kann dies außerhalb der Busse tun. Möglich ist es weiterhin an 51 Evag-Automaten, bei 24 Evag-Agenturen und im Mobilitätszentrum am Anger.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa