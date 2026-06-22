Kleiner Junge (3) fährt mit seinem Laufrad allein durch Erfurt
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Erfurt - Ein kleiner Mann auf einem großen Abenteuer: In Erfurt war am Sonntag ein Dreijähriger allein unterwegs gewesen.
Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Junge selbstständig losgemacht, um die Erfurter Innenstadt zu erkunden. In einem kurzen unbeobachteten Moment machte er sich mit seinem Laufrad auf den Weg.
Das Abenteuer des kleinen Mannes blieb jedoch nicht unbemerkt: Aufmerksame Passanten hatten gesehen, dass der Dreijährige allein unterwegs war. Sie nahmen sich der Sache an und trösteten den Kleinen mit einer Kugel Eis.
Der sichtlich emotionale Junge konnte in der Folge wieder an seine Mama übergeben werden, die das Verschwinden ihres Sohnes bemerkt und die Polizei informiert hatte.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa