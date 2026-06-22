Kleiner Junge (3) fährt mit seinem Laufrad allein durch Erfurt

Erfurt - Ein kleiner Mann auf einem großen Abenteuer: In Erfurt war am Sonntag ein Dreijähriger allein unterwegs gewesen.

Bis zum Eintreffen der Polizei war der kleine Junge von aufmerksamen Passanten mit einer Kugel Eis getröstet worden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Junge selbstständig losgemacht, um die Erfurter Innenstadt zu erkunden. In einem kurzen unbeobachteten Moment machte er sich mit seinem Laufrad auf den Weg.

Das Abenteuer des kleinen Mannes blieb jedoch nicht unbemerkt: Aufmerksame Passanten hatten gesehen, dass der Dreijährige allein unterwegs war. Sie nahmen sich der Sache an und trösteten den Kleinen mit einer Kugel Eis.