Dieses Café hat die süßeste Gastgeberin in ganz Erfurt

Erfurt - Mitten am Erfurter Juri-Gagarin-Ring in Xoi's Café erwartet die Gäste nicht nur guter Kaffee und kreative Frühstücksideen, sondern auch die wohl süßeste Gastgeberin der Stadt.

Xoi’s Café am Erfurter Juri-Gagarin-Ring lädt zum Genießen und Verweilen ein. © TAG24/Marie Pohland

Wie die Betreiber TAG24 erzählten, wurde das Café nach ihrer Hündin benannt, die gleichzeitig das Gesicht des Ladens ist.

Kulinarisch bietet das Café eine Mischung aus süßen und herzhaften Frühstücksvariationen. Besonders lecker sind die Croffles, die eine Kombination aus Croissant und Waffel sind, etwa mit Käse und Ei oder als süße Variante mit Lotuscreme.

Auf der Getränkekarte stehen traditioneller japanischer Matcha, verschiedene Kaffeespezialitäten sowie pünktlich zum Beginn des Sommers auch neue hausgemachte Limonaden. Dazu gibt es eine Auswahl an selbstgebackenen Kuchen.

Sowohl im gemütlich eingerichteten Innenbereich als auch draußen finden Gäste einen Platz zum Verweilen. Liebevolle Details sorgen für eine entspannte Atmosphäre.