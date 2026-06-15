Yoga, Zumba und Pilates: "Sport im Park" startet unter anderem in Erfurt

Erfurt - Die beliebte Aktion " Sport im Park" der Impulsregion Erfurt – Weimar –Jena–Weimarer Land geht wieder an den Start.

Ab Mittwoch startet das kostenlose Angebot "Sport im Park" unter anderem in Erfurt. (Symbolbild) © 123RF/ nestea06

In Erfurt beginnen die kostenlosen Sportangebote am Mittwoch um 17 Uhr im Südpark.

Treffpunkt ist der Eingang des Südparks auf Höhe der Rollschuhbahn und des Sportgymnasiums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Auch ein Einstieg während der laufenden Saison ist jederzeit möglich.

Immer mittwochs können Interessierte gemeinsam Sport treiben. Auf dem Programm stehen unter anderem Yoga, Zumba und Pilates. Die Teilnehmer sollten Freizeit- oder Sportkleidung tragen sowie Getränke, ein Handtuch und eine Sport- oder Isomatte mitbringen.

Neben Erfurt wird "Sport im Park" auch in Weimar, Jena, Apolda und Bad Berka angeboten. Das volle Programm für alle Städte findet ihr hier.