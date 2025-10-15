Männer streiten auf dem Erfurter Anger: Jugendliche und Seniorin verletzt

Erfurt - In Erfurt wurden am Dienstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung zwei Frauen verletzt.

Die beiden Männer nahmen wenig Rücksicht auf ihre Umgebung und verletzten bei ihrem Streit auf dem Anger zwei Frauen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Gegen 16.15 Uhr waren auf dem Anger zwei Männer in Streit geraten. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung schaukelte sich schnell zu einer körperlichen Rauferei hoch, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.

Im weiteren Verlauf setzte einer der beiden Streithähne Reizgas ein und erwischte hierbei eine 17-Jährige, die zur falschen Zeit am falschen Ort war. Die Jugendliche wurde im Gesicht getroffen und erlitt eine Augenreizung.

Der Streit der zwei Männer verlagerte sich in der Folge in Richtung Krämpferstraße. Auch hier geriet eine Frau unfreiwillig in die Auseinandersetzung. In diesem Fall wurde eine 88-jährige Passantin angerempelt. Die Rentnerin stürzte und verletzte sich.