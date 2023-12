Heftige Kritik aus Thüringen am Mega-Knast in Zwickau

Der Mega-Knast in Zwickau wird einfach nicht fertig. Zudem verschlingt das Projekt immer mehr Kohle. © Ralph Koehler/Propicture

"Was für ein Debakel", sagte der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner (58) am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Thüringer Landtag.

Man wisse weder wann der Gefängnisbau fertig wird noch wisse man, wie hoch am Ende die Kosten seien. "Was wir hier erleben, ist der Scherbenhaufen eines Staatsvertrags."



Das Projekt steht seit Jahren in der Kritik, ein ursprünglich für 2019 geplanter Öffnungstermin wurde auf 2025 verschoben. Die veranschlagten Kosten verdoppelten sich.

Das geplante neue Gefängnis in Zwickau soll bis zu 820 Gefangenen Platz bieten - 450 aus Sachsen und 370 aus Thüringen. Es soll damit mehrere andere Haftanstalten ersetzen.