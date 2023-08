Clueso und Janin Ullmann - lief da was? Moderatorin mit doppeldeutiger Reaktion!

Thomas Hübner (43) alias Clueso kennt Moderatorin Janin Ullmann (41) schon lang. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

"Da (Erfurt, Anm. d. Red.) gab es schließlich die erste Party, den ersten Alkohol-Kater, den ersten Kuss, den ersten Herzschmerz", wird die Moderatorin in einem Beitrag der Zeitung Thüringer Allgemeine zitiert. Wegen Sänger Clueso, den sie in der Jugend kennen und lieben gelernt habe, fragt man.

Die Reaktion der 41-Jährigen hierauf? "Janin Ullmann lächelt als Antwort auf die Frage", heißt es. Das könnte man entweder so verstehen, dass es da tatsächlich mal eine intensivere Beziehung gab oder dass da gar nichts dran ist - Ullmann dafür also nur ein Lächeln übrig hat.

Fakt ist: Die Moderatorin und der Sänger kennen sich seit ihrer Jugendzeit. "Wir kennen uns ja auch schon quasi unser halbes Leben. Ich glaub', wir haben uns kennengelernt, da waren wir - ich glaub', ich war so 13 und du so 14, vielleicht", verriet Ullmann mal in einem Podcast. Man habe ab und zu "so" abgehangen, war "so in einer Clique".

Doch wie ist es um das Liebesleben der beiden Promis aus Erfurt bestellt? Janin Ullmann gab 2018 gemeinsam mit Kostja Ullmann (39) die gemeinsame Trennung bekannt.