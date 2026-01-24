"Dino Lights": Wo in Erfurt lebensecht wirkende Urzeitechsen auf Euch warten

Erfurt - Gigantische und lebensecht wirkende Urzeitechsen zwischen Bäumen und Sträuchern: Der egapark in Erfurt ist zum Dinoland geworden. Mit einwöchiger Verspätung sollte im größten Garten Thüringens am Samstagnachmittag die Ausstellung "Dino Lights" eröffnen.

Unschwer zu erkennen: Ein Tyrannosaurus Rex lauert nun im egapark. © Martin Schutt/dpa

Zu sehen sind nach Angaben der Erfurter Stadtwerke 20 Skulpturen von Dinosauriern, die bei Einbruch der Dunkelheit illuminiert in Szene gesetzt werden.

Dabei kommen rund 500 Lichtspots zum Einsatz. Die bis zu fünf Meter großen und bis zu zwölf Meter langen Modelle können sich bewegen und Geräusche von sich geben.

Das alles unterscheide die Ausstellung - die in Erfurt laut Veranstalter Weltpremiere hat - von bekannten Formaten mit Dinoskulpturen, hieß es. Die Dinoskulpturen hätten auf ihrer Anreise von China eine Odyssee hinter sich gebracht, da das Schiff einen großen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze von Afrika nahm.

Auch schlechtes Wetter führte dazu, dass die Reise von Stegosaurus und Co. länger dauerte als erwartet und die Ausstellung daher erst verspätet eröffnet werden kann.