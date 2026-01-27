Hier könnt Ihr Käse genießen und damit etwas Gutes tun

Erfurt - Käse verkosten und dabei Gutes tun? Das ist am 28. Februar mit dem Charity Cheese Tasting möglich.

Mit Aktionen wie dem Charity Cheese Tasting verbindet der Round Table Erfurt Genuss mit sozialem Engagement. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Der Round Table Erfurt engagiert sich als Service-Club junger Männer für soziale Projekte in der Region. Im Mittelpunkt der Arbeit in Erfurt steht dabei das Kinder-, Jugend- und Mütterheim in der Lowetscher Straße, das das Hauptförderprojekte des Clubs ist.

Neben diesem lokalen Engagement veranstaltet der Round Table Erfurt auch überregionale Aktionen. Ein besonderes Beispiel ist das bundesweite "Charity Cheese Tasting", das Genuss mit gutem Zweck verbindet.

Teilnehmende erhalten ein Paket mit zehn ausgewählten Käsesorten. In diesem Jahr steht die Verkostung unter dem Motto einer kulinarischen Reise durch Frankreich.

Dabei geht es nicht nur ums Probieren, sondern auch um Hintergrundwissen: warum bestimmte Käsesorten aus bestimmten Regionen stammen, wie äußere Umstände den Geschmack prägen, oder "warum es genau der Käse sein muss, der in einem Eisenbahntunnel am Mittelmeer vor sich her reift", wie einer der Organisatoren gegenüber TAG24 erklärt.