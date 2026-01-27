Hier könnt Ihr Käse genießen und damit etwas Gutes tun
Erfurt - Käse verkosten und dabei Gutes tun? Das ist am 28. Februar mit dem Charity Cheese Tasting möglich.
Der Round Table Erfurt engagiert sich als Service-Club junger Männer für soziale Projekte in der Region. Im Mittelpunkt der Arbeit in Erfurt steht dabei das Kinder-, Jugend- und Mütterheim in der Lowetscher Straße, das das Hauptförderprojekte des Clubs ist.
Neben diesem lokalen Engagement veranstaltet der Round Table Erfurt auch überregionale Aktionen. Ein besonderes Beispiel ist das bundesweite "Charity Cheese Tasting", das Genuss mit gutem Zweck verbindet.
Teilnehmende erhalten ein Paket mit zehn ausgewählten Käsesorten. In diesem Jahr steht die Verkostung unter dem Motto einer kulinarischen Reise durch Frankreich.
Dabei geht es nicht nur ums Probieren, sondern auch um Hintergrundwissen: warum bestimmte Käsesorten aus bestimmten Regionen stammen, wie äußere Umstände den Geschmack prägen, oder "warum es genau der Käse sein muss, der in einem Eisenbahntunnel am Mittelmeer vor sich her reift", wie einer der Organisatoren gegenüber TAG24 erklärt.
Arbeit der ambulanten Hospizhilfe soll unterstützt werden
Partner der Aktion ist der Globus-Markt in Erfurt-Mittelhausen. Mit den Erlösen aus dem Käse-Tasting möchte der Round Table Erfurt in diesem Jahr die Arbeit der ambulanten Hospizhilfe unterstützen. Im vergangenen Jahr kamen durch die Aktion bereits rund 3000 Euro für den guten Zweck zusammen.
Die Teilnahme ist unkompliziert organisiert: Bestellungen sind noch bis zum 31. Januar per QR-Code möglich, die Bezahlung erfolgt vorab. Die Käsepakete können anschließend zwischen dem 26. und 28. Februar mit einer Kundennummer im Globus Erfurt-Mittelhausen abgeholt oder geliefert werden. Den Abschluss bildet am 28. Februar um 19 Uhr eine gemeinsame Online-Käseverkostung per Zoom.
Mit Aktionen wie dieser zeigt der Round Table Erfurt, wie sich soziales Engagement und kreative Ideen miteinander verbinden lassen.
