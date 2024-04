Festival-Saison in Thüringen steht vor der Tür: von elektronischer Musik bis Folk

Das SonneMondSterne Festival vom 9. bis zum 11. August zählt zu den größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Auch bei der touristischen Vermarktung sollen die Festivals größere Bedeutung gewinnen. "Wir wollen Ereignisse mehr ins Schaufenster rücken und diese als Reiseanlässe entsprechend hervorheben", hieß es von der Thüringer Tourismus GmbH.

Gerade auch kulturelle Veranstaltungen böten ein großes Potenzial, um Besucher zu locken. Dabei könne Thüringen unter anderem bereits mit einer Reihe wiederkehrender Festivals punkten.



Das zeigt sich auch in diesem Jahr. Besucher können unter anderem wieder bei diesen größeren Festivals feiern: Rudolstadt-Festival, Kulturarena Jena, SonneMondSterne Festival, Kleinere Musik-Events.

Rudolstadt-Festival

Es ist eigenen Angaben nach das größte Festival für sogenannte Weltmusik in Deutschland und lockte 2023 rund 90.000 Besucher an: Auch in diesem Jahr werden Fans von Folk- und Roots-Musik wieder in Scharen beim Rudolstadt-Festival vom 4. bis 7. Juli erwartet.

Mit dabei sind etwa Paula Carolina ("Schreien!") und die Mundart-Rapper dicht & ergreifend.