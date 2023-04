Großer Andrang von muslimischen Gläubigen in Thüringen erwartet: Gebete wohl auch vor der Moschee

Erfurt/Jena - Es ist eines der wichtigsten Feste im islamischen Kalender: Nach vier Wochen Fasten feiern Millionen Muslime am Ende des Ramadans das Zuckerfest. In den Thüringer Gebetshäusern und Moscheen reicht dann oft der Platz nicht aus.

Das Internationale Islamische Kulturzentrum in Erfurt erwartet zum Fest des Fastenbrechens mehr als 1200 Gläubige. (Symbolbild) © 123RF/zurijeta

Die muslimischen Gemeinden in Thüringen rechnen zum Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadans mit einem großen Zulauf. "Es wird viel los sein, so viel können wir jetzt schon sagen", sagte der Vorbeter des Internationalen Islamischen Kulturzentrums in Erfurt, Burhan Ucar.

Wie groß der Zulauf werde, hänge davon ab, ob das Ende der Fastenzeit auf den Freitag oder den Samstag falle - das genaue Datum ist vom exakten Stand des Mondes abhängig und wird erst kurz vor dem Fest bekanntgegeben.



Wenn der Termin auf einen Samstag falle, sei mit deutlich mehr Besuchern zu rechnen als unter der Woche, sagte Ucar. Auch die Dauer hänge davon ab: An Wochenenden verbrächten die Gläubigen nach Gebet und Predigt mehr Zeit an der Moschee - viele blieben über mehrere Stunden.

Was die befragten muslimischen Gemeinden verbindet, ist neben dem überall gleichen Ablauf des Festgebets auch ein sehr weltliches Problem: Platzmangel.

Besonders stark ist davon etwa der Islamische Kulturverein in Jena betroffen: "Wir versuchen schon seit über zehn Jahren, ein geeignetes Gebäude in der Stadt zu finden - leider bisher ohne Erfolg", erklärte der Vorsitzende Housam Zakkour. "Dabei fühlen sich viele Muslime in Jena sehr wohl, weil hier ein weltoffeneres Klima herrscht."