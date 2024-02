Missbrauch am Theater Erfurt: Wer jetzt die Prüfung der Vorwürfe übernimmt

Erfurt - Vorwürfe von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch haben den Blick auf Abläufe am Theater Erfurt und in der Stadtverwaltung gelenkt. Nun hat die Stadt eine Anwaltsgesellschaft mit einer zusätzlichen Prüfung verschiedener Aspekte beauftragt, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. Zuvor hatte der Stadtrat für eine solche Untersuchung gestimmt.