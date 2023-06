20.06.2023 12:32 Musik- statt Blaulicht-Einsatz: Polizisten rocken Erfurter Anger!

Die Landespolizeiinspektion Erfurt beteiligt sich am Mittwoch am "Fête de la Musique" in Erfurt. Polizisten werden dann zu Straßenmusikern.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Polizisten können auch Musik! Das wollen die Beamten in Blau am Mittwoch in Erfurt anlässlich der "Fête de la Musique" beweisen. Am "Fête de la Musique" in Erfurt nimmt auch die Landespolizeiinspektion Erfurt teil. Von der Aktion erhoffen sich die Beamten Begegnungen auf Augenhöhe. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa Die Landespolizeiinspektion (LPI) Erfurt beteiligt sich nach eigenen Angaben an dem diesjährigen europäischen Musikfestival. Unter dem Motto "Fête de la Police" werden Angehörige der Thüringer Polizei ihre musikalischen Talente aus den Bereichen Pop, Rock und Jazz präsentieren. "Von der Solistin bis hin zum Chor - die Vielfalt der musikalischen Darbietungen verspricht ein vielfältiges Erlebnis", heißt es in einer offiziellen Mitteilung der LPI. Das musikalische Festival der Polizei wird von 16 bis 22 Uhr auf dem Erfurter Anger zu sehen sein. "Wir möchten den Menschen zeigen, dass wir nicht nur für ihre Sicherheit da sind, sondern auch individuelle Talente und Interessen haben", erklärt Heike Langguth, Leiterin der Landespolizeiinspektion laut Mitteilung. Die Aktion biete die Möglichkeit, "eine andere Seite von uns zu zeigen und das vertrauensvolle und positive Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Erfurt auszubauen", so Langguht weiter. Alle Besucher sind an diesem Tag herzlich dazu eingeladen, dem Programm vor Ort zu folgen und mit der Erfurter Polizei ins Gespräch zu kommen, teilten die Beamten mit. Die Fête de la Musique findet alljährlich am 21. Juni zum Sommeranfang in über 500 Städten weltweit statt.

Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa