Psychotherapie: Gestiegene Anfrage, aber zu wenig Plätze

Grundsätzlich bestehe die Hoffnung, dass sich der Bedarf in einigen Jahren wieder einpegele - gleichzeitig drohe die Gefahr einer chronischen Erkrankung , wenn eine Behandlung zu lang ausbleibe, so die Expertinnen.

"Die Zahl der Anfragen ist enorm gestiegen, wir können diesen kaum noch nachkommen", so die Sprecherin der ostdeutschen Psychotherapeutenkammer (OPK), Antje Orgass. Bereits vor der Pandemie sei das System an seine Grenzen gekommen.

Den Angaben nach ist die Terminvergabestelle der Kassenärztlichen Vereinigung empfehlenswert. Jedoch werden hier zunächst nur Termine für ein Erstgespräch vermittelt.

Einige Therapeuten führten inzwischen lange Wartelisten. Andere lehnten alle Neupatienten ab, bis tatsächlich ein Platz frei sei - der dann dem ersten Anfragenden zugeschlagen werde, so Petereit. Gerade Patienten in Notlagen fehle aber häufig die Kraft, die Suche selbst in die Hand zu nehmen, so Orgass.

Der Weg über die Terminvergabestelle der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116117 sei nach wie vor empfehlenswert: Allerdings werden hier zunächst nur Termine für ein Erstgespräch vermittelt - wann dann die tatsächliche Therapie beginnen kann, ist nicht sicher.

Dabei sieht die Lage im Freistaat rein rechnerisch gut aus: Von den 19 Planungsbereichen im Freistaat herrscht der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) zufolge in 16 eine statistische Überversorgung, diese Regionen sind für neue Niederlassungen gesperrt. Nur in den Kreisen Altenburger Land und Sonneberg und im Unstrut-Hainich-Kreis könnten noch jeweils halbe Sitze vergeben werden.

Diese Rahmenbedingungen seien vor über 25 Jahren festgelegt und über die Jahre angepasst worden - könnten den tatsächlichen Bedarf aber nicht abbilden, sind sich die Befragten einig.