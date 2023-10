Deutschlands schönste Weihnachtsmärkte liegen im Osten!

Erfurt/Leipzig/Dresden - Die schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands liegen im Osten! Zu diesem Ergebnis kommt d as Vergleichsportal Check24.

Der Weihnachtsmarkt in Erfurt hat es im Ranking von Check24 auf Platz eins geschafft. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

In dem Ranking mit dem Titel "Die 16 schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland" steht der Erfurter Weihnachtsmarkt auf Platz eins, gefolgt vom Weihnachtsmarkt in Leipzig.

Erst auf Rang drei geht es mit dem Markt im niedersächsischen Aurich westdeutsch zu.

"Beim Duft von leckeren Backwaren, der Gästen vor der malerischen Kulisse des beleuchteten Domplatzes in die Nase fährt, wird klar: Dieses festliche Rendezvous in der Mitte Deutschlands hat sich gelohnt", heißt es unter anderem zum Erfurter Markt. Als Geheimtipp wird Ökobackstube von Thüringer Ökoherz e. V. angegeben.

Ein ganz besonderes Highlight in Bezug auf den Leipziger Weihnachtsmarkt stellt laut Check24 die "Große erzgebirgische Bergparade" dar. Geheimtipp laut Portal: Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Naschmarkt.