Übergroße Waldbewohner aus Kürbissen: So viel Stück stehen für gigantische Kunstwerke parat!

Erfurt - Wahre Kürbis-Kunst gibt es dieser Tage in Egapark in Erfurt zu bestaunen. Dort sind übergroße Waldbewohner aus dem Gemüse zum Leben erweckt worden.

Die übergroßen Waldbewohner sind mit verschiedenen Kürbissorten geschmückt. © Martin Schutt/dpa

Auch, wenn es derzeit noch nicht herbstet, der Sommer nochmal einen Gang hochgeschaltet hat, so dürfte sich ein Spaziergang durch den Egapark dieser Tage durchaus lohnen. Der Grund: Dort wurden aus etlichen Kürbissen eindrucksvolle Kunstwerke geschaffen.

Von der Eule über das Eichhörnchen bis hin zum Hirsch gibt es diverse Waldbewohner zu bestaunen. Die diesjährige Kürbisausstellung steht nämlich unter dem Motto "Der Wald ruft".

"Aus 50.000 Kürbissen entstehen gigantische Kunstwerke – die perfekte Kulisse für tolle Fotos", heißt es auf der Egapark-Website. Den Angaben nach sind die Waldbewohner mit verschiedenen Kürbissorten geschmückt. Obendrein gibt es sie in allen möglichen Herbstfarben zu bestaunen.

Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Am Reformationstag geht es Fuchs, Eule und Co. schließlich zum großen Finale an den Kragen beziehungsweise dem Gemüse.