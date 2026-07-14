Unfall in Batteriefabrik: Vier Mitarbeiter schwer verletzt

Erfurt - Bei einem Unfall in einer Fabrikhalle des Batterieherstellers CATL im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Erfurt-Linderbach wurden am Montagabend mehrere Menschen schwer verletzt.

In einer Halle des Unternehmens CATL hatte sich am Montag ein Unfall zugetragen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Laut Polizeiangaben wurden vier Mitarbeiter im Alter zwischen 25 und 37 Jahren mit Atemwegs- und Hautverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hatte sich gegen 19.45 Uhr in einer Lagerhalle ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen nach waren Chemikalien aus beschädigten Batterien ausgetreten.

Welche Stoffe ausgetreten waren, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kripo laufen. Es werde auch geprüft, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zu dem Austritt des Gefahrstoffs geführt haben.