Unfall in Batteriefabrik: Vier Mitarbeiter schwer verletzt
Von Elisa Luzia Bigdon, Christian Rüdiger
Erfurt - Bei einem Unfall in einer Fabrikhalle des Batterieherstellers CATL im Güterverkehrszentrum (GVZ) in Erfurt-Linderbach wurden am Montagabend mehrere Menschen schwer verletzt.
Laut Polizeiangaben wurden vier Mitarbeiter im Alter zwischen 25 und 37 Jahren mit Atemwegs- und Hautverletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Der Unfall hatte sich gegen 19.45 Uhr in einer Lagerhalle ereignet. Den bisherigen Erkenntnissen nach waren Chemikalien aus beschädigten Batterien ausgetreten.
Welche Stoffe ausgetreten waren, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Kripo laufen. Es werde auch geprüft, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zu dem Austritt des Gefahrstoffs geführt haben.
Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, teilten die Beamten mit. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa