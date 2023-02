28.02.2023 16:08 Lauter Knall in der Nacht: Zigaretten-Automat in Erfurt gesprengt

In Thüringen kommt es immer wieder zu Sprengungen von Zigarettenautomaten. Diesmal schlug ein Unbekannter in der Nacht von Montag zu Dienstag in Erfurt zu.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - In Thüringen kommt es immer wieder zu Sprengungen von Zigarettenautomaten. Diesmal schlug ein Unbekannter in der Nacht von Montag zu Dienstag in Erfurt zu. Der Zigarettenautomat wurde komplett zerstört. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte, wurden Anwohner gegen 1.30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Im Mispelweg hatte es eine bislang noch unbekannte Person auf einen Zigarettenautomaten abgesehen und diesen komplett in die Luft gejagt. Wie viel Geld und Zigaretten der Täter durch seine Sprengung erbeutete, ist bislang noch nicht klar. Erfurt Geländewagen fährt mit Vollgas durch Schulhof-Zaun Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert, die Suche nach dem Dieb läuft. Laut Polizeiangaben hatte eine sofort eingeleitete Fahndung nicht zur Ergreifung des Täters geführt.

Titelfoto: Marcus Scheidel/MAS Bildagentur