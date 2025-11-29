Unfallflut verwundert Erfurter Polizei

Erfurt - Was war am Freitag bloß auf Erfurts Straßen los?

Die Polizei vermeldete 18 Unfälle im Süden der Stadt. (Symbolfoto) © dpa | Michael Ukas

Im Süden der Stadt kam es zu einer "ungewöhnlich hohen Anzahl" an Verkehrsunfällen, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt gegenüber TAG24 bestätigte.

Insgesamt habe es 18 Crashs gegeben, berichteten die Beamten am Samstag. Doch zum Glück endeten sie alle ohne schlimme Verletzungen oder Totalschäden.