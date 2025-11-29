Unfallflut verwundert Erfurter Polizei
Erfurt - Was war am Freitag bloß auf Erfurts Straßen los?
Im Süden der Stadt kam es zu einer "ungewöhnlich hohen Anzahl" an Verkehrsunfällen, wie die Landespolizeiinspektion Erfurt gegenüber TAG24 bestätigte.
Insgesamt habe es 18 Crashs gegeben, berichteten die Beamten am Samstag. Doch zum Glück endeten sie alle ohne schlimme Verletzungen oder Totalschäden.
Allerdings kam es in drei Fällen zu Fahrerflucht! Es wurden jeweils Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, wie die Polizei erklärte.
Titelfoto: dpa | Michael Ukas