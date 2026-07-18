Lebensgefährte droht offenbar mit Waffe: Frau und Tochter vom Dach in Altstadt gerettet
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Laut einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks hatte eine Frau gegen 8.40 Uhr die Landeseinsatzzentrale angerufen, weil sie von ihrem Lebensgefährten mit einer Waffe bedroht worden sein soll.
Den Angaben nach soll die Dame mit ihrer Tochter auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet sein. Polizei und Rettungsdienst brachten die beiden anschließend in Sicherheit, schreibt der MDR.
Wo der mutmaßliche Täter sich aufhält, sei derzeit unbekannt. Er werde noch gesucht, hieß es.
Das betroffene Gebiet in der Altstadt wurde abgesperrt. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr. Laut dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender seien rund 30 Polizisten vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa