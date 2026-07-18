Lebensgefährte droht offenbar mit Waffe: Frau und Tochter vom Dach in Altstadt gerettet

Erfurt - Großeinsatz der Polizei am Samstagmorgen in der Erfurter Altstadt.

Zahlreiche Polizisten sind am Samstagmorgen in die Erfurter Altstadt ausgerückt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Laut einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks hatte eine Frau gegen 8.40 Uhr die Landeseinsatzzentrale angerufen, weil sie von ihrem Lebensgefährten mit einer Waffe bedroht worden sein soll.

Den Angaben nach soll die Dame mit ihrer Tochter auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet sein. Polizei und Rettungsdienst brachten die beiden anschließend in Sicherheit, schreibt der MDR.

Wo der mutmaßliche Täter sich aufhält, sei derzeit unbekannt. Er werde noch gesucht, hieß es.