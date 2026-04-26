17 Menschen starben vor 24 Jahren: Erfurt gedenkt Opfern des Amoklaufs

Erfurt - Mit Glockenschlägen ist in Erfurt der Opfer des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium gedacht worden.

Zum 24. Mal erinnert Erfurt an den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium, bei dem insgesamt 17 Menschen starben. © Michael Reichel/dpa

"Der 26. April mahnt uns, zusammenzustehen. Auch 24 Jahre danach ist dieser Tag ein Moment des Innehaltens für ganz Thüringen", erklärte Ministerpräsident Mario Voigt (49, CDU) nach Angaben der Staatskanzlei.

"Wir erinnern an die Opfer, an die Familien und an alle, die damals geholfen haben. Aus dieser Erinnerung wächst unsere Verantwortung für eine starke, offene und sichere Schulgemeinschaft", erklärte Voigt.

Am Erfurter Gutenberg-Gymnasium erschoss am 26. April 2002 der 19 Jahre alte ehemalige Schüler Robert Steinhäuser innerhalb von knapp zehn Minuten zwölf Lehrkräfte, eine Schülerin und einen Schüler, eine Sekretärin, einen Polizisten und letztlich sich selbst.

Es war das erste Schulmassaker eines solchen Ausmaßes an einer deutschen Schule.