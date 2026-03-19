Deko, DDR-Charme und Kaffee: Neuer Laden bringt frischen Wind nach Erfurt

Erfurt - Mit viel Mut und Liebe zum Detail hat sich Kim Westerhoff ihren Traum erfüllt: In der Schlachthofstraße in der Johannesvorstadt in Erfurt eröffnete sie am Samstag ihren eigenen Laden "Schöne Dinge".

Kim Westerhoff hat in Erfurt ihren eigenen Laden "Schöne Dinge" eröffnet – mit Deko, Nostalgie und viel Kreativität. © Marie Pohland

"Mein Laden heißt so, weil ich schöne Dinge liebe", sagt die Gründerin. Und genau das spiegelt sich im Sortiment wider: bunte Vasen, Blumentöpfe, Kerzen, Häkelblumen und Nostalgie-Artikel in Erinnerung an DDR-Zeiten, "die man vielleicht noch von der Oma kennt".

Nach ihrem Studium und mehreren Jahren im Einzelhandel nutzte sie die Chance zur Selbstständigkeit. "Ich dachte mir: jetzt oder nie."

Den Laden entdeckte sie eher zufällig und entschied sich, das Projekt allein auf die Beine zu stellen. Damit setzt sie auch ein Zeichen für Female Empowerment.

Neben Deko gibt es vor Ort auch Kaffee und Kuchen. Ab April sollen zudem Kreativ-Abende und Workshops stattfinden.