Streifenwagen-Crash! Audi knallt mit Polizeiauto zusammen: Vier Verletzte

Erfurt - Dieser Blaulichteinsatz endete am Freitagabend mit einem heftigen Crash und vier Verletzten: In Erfurt knallte ein Audi auf einer Kreuzung mit einem Streifenwagen der Polizei zusammen.

Auf der Kreuzung Am Herrenberg/Konrad-Adenauer-Straße in Erfurt knallte es am Freitagabend gewaltig: Ein Audi stieß mit einem Streifenwagen zusammen. © Marcus Scheidel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Gegen 19.07 überquerten die Beamten die Kreuzung Am Herrenberg/Konrad-Adenauer-Straße im Erfurter Süden.

Ein Audi-Fahrer bemerkte die Einsatzfahrt offenbar zu spät und knallte dem Streifenwagen mit voller Wucht ins Heck.

Es schepperte gewaltig! Durch den Zusammenprall wurde der Audi im Frontbereich zusammengedrückt, der Streifenwagen landete auf der Seite. Zahlreiche Fahrzeugteile und Glassplitter flogen über die Kreuzung.



Die Kreuzung musste daraufhin gesperrt werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten an.