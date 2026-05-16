Streifenwagen-Crash! Audi knallt mit Polizeiauto zusammen: Vier Verletzte
Erfurt - Dieser Blaulichteinsatz endete am Freitagabend mit einem heftigen Crash und vier Verletzten: In Erfurt knallte ein Audi auf einer Kreuzung mit einem Streifenwagen der Polizei zusammen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Gegen 19.07 überquerten die Beamten die Kreuzung Am Herrenberg/Konrad-Adenauer-Straße im Erfurter Süden.
Ein Audi-Fahrer bemerkte die Einsatzfahrt offenbar zu spät und knallte dem Streifenwagen mit voller Wucht ins Heck.
Es schepperte gewaltig! Durch den Zusammenprall wurde der Audi im Frontbereich zusammengedrückt, der Streifenwagen landete auf der Seite. Zahlreiche Fahrzeugteile und Glassplitter flogen über die Kreuzung.
Die Kreuzung musste daraufhin gesperrt werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten an.
"Insgesamt wurden vier Personen verletzt, darunter zwei Beamte, der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Zur genauen Unfallursache laufen nun die Ermittlungen, heißt es.
Titelfoto: Marcus Scheidel