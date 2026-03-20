Entenrennen, Comedy und Gin-Tasting: So kann Euer Wochenende in Erfurt aussehen

Candlelight-Konzert „Queen meets ABBA“ im Kaisersaal: Ein Live-Streichquartett spielt abends die größten Hits der Kultbands im stimmungsvollen Kerzenschein. Tickets gibt es ab 23 Euro.

29. Erfurter Entenrennen auf der Gera: Ab 9 Uhr schwimmen wieder hunderte kleine Plastikenten um die Wette.

„Sämerei und Plauderei“ in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt: Bei der Saatgutbörse ab 10 Uhr können Besucher kostenlos Samen tauschen, sich austauschen und Tipps rund ums Gärtnern holen.