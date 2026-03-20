Entenrennen, Comedy und Gin-Tasting: So kann Euer Wochenende in Erfurt aussehen
Schlager und Gin-Tasting am Freitag
Comedy Flash im Kickerkeller: Live-Stand-up-Comedy sorgt ab 17.30 Uhr für beste Unterhaltung, Tickets gibt es für 22,90 Euro.
ÜKS mit Stibbe Vinylkultur im Retronom: Tischtennis, Kickertische und Musik treffen ab 21 Uhr aufeinander – ein lockerer Abend mit Club-Feeling.
Schlagerparty im Presseklub: Ab 21.30 Uhr wird zu den größten Schlagerhits gefeiert, der Eintritt kostet 10 Euro.
Tasting-Abend auf der Krämerbrücke: Im Thüringer Spezialitätenmarkt gibt es ab 18 Uhr Gin-Verkostung mit der Erfurter Distille Nicolai & Sohn, Preis: 45 Euro pro Person.
Candlelight-Konzert und Saatgutbörse am Samstag
Candlelight-Konzert „Queen meets ABBA“ im Kaisersaal: Ein Live-Streichquartett spielt abends die größten Hits der Kultbands im stimmungsvollen Kerzenschein. Tickets gibt es ab 23 Euro.
29. Erfurter Entenrennen auf der Gera: Ab 9 Uhr schwimmen wieder hunderte kleine Plastikenten um die Wette.
„Sämerei und Plauderei“ in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt: Bei der Saatgutbörse ab 10 Uhr können Besucher kostenlos Samen tauschen, sich austauschen und Tipps rund ums Gärtnern holen.
Kinder- und Jugendflohmarkt in Manebach: In der Kinderkiste beginnt ab 10.30 Uhr der Flohmarkt mit Kleidung, Büchern und Spielzeug speziell für Kinder und Jugendliche.
Halsketten basteln und freies Tanzen am Sonntag
Beads & Brew bei [ka:te:]: Ab 16 Uhr werden in entspannter Atmosphäre eigene Schmuckstücke gestaltet – ein kreativer Nachmittag für 49 Euro.
Flow and Connect in der Yogaschule Erfurt: Ab 15.30 Uhr lädt ein Tanz-Workshop für 30 Euro mit Zouk-Elementen dazu ein, sich zu bewegen und neue Energie zu tanken
TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!
Titelfoto: 123RF/ gonewiththewind