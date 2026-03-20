Entenrennen, Comedy und Gin-Tasting: So kann Euer Wochenende in Erfurt aussehen

Noch nichts vor am Wochenende? Mit diesen Tipps wird es in Erfurt nicht langweilig!

Von Marie Pohland

Erfurt - Noch nichts vor am Wochenende? Mit diesen Tipps wird es in Erfurt nicht langweilig!

Schlager und Gin-Tasting am Freitag

Im Retronom gibt es Musik auf Schallplatten. Tischtennis und Kickertische. (Symbolbild)
Im Retronom gibt es Musik auf Schallplatten. Tischtennis und Kickertische. (Symbolbild)  © 123rf/crispyphoto

  • Comedy Flash im Kickerkeller: Live-Stand-up-Comedy sorgt ab 17.30 Uhr für beste Unterhaltung, Tickets gibt es für 22,90 Euro.

  • ÜKS mit Stibbe Vinylkultur im Retronom: Tischtennis, Kickertische und Musik treffen ab 21 Uhr aufeinander – ein lockerer Abend mit Club-Feeling.

  • Schlagerparty im Presseklub: Ab 21.30 Uhr wird zu den größten Schlagerhits gefeiert, der Eintritt kostet 10 Euro.

  • Tasting-Abend auf der Krämerbrücke: Im Thüringer Spezialitätenmarkt gibt es ab 18 Uhr Gin-Verkostung mit der Erfurter Distille Nicolai & Sohn, Preis: 45 Euro pro Person.

Candlelight-Konzert und Saatgutbörse am Samstag

Beim Kinder- und Jugendflohmarkt in Manebach gibt es unter anderem Kleidung und Spielzeug. (Symbolbild)
Beim Kinder- und Jugendflohmarkt in Manebach gibt es unter anderem Kleidung und Spielzeug. (Symbolbild)  © 123RF/ gonewiththewind

  • Candlelight-Konzert „Queen meets ABBA“ im Kaisersaal: Ein Live-Streichquartett spielt abends die größten Hits der Kultbands im stimmungsvollen Kerzenschein. Tickets gibt es ab 23 Euro.

  • 29. Erfurter Entenrennen auf der Gera: Ab 9 Uhr schwimmen wieder hunderte kleine Plastikenten um die Wette.

  • „Sämerei und Plauderei“ in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt: Bei der Saatgutbörse ab 10 Uhr können Besucher kostenlos Samen tauschen, sich austauschen und Tipps rund ums Gärtnern holen.

  • Kinder- und Jugendflohmarkt in Manebach: In der Kinderkiste beginnt ab 10.30 Uhr der Flohmarkt mit Kleidung, Büchern und Spielzeug speziell für Kinder und Jugendliche.

Halsketten basteln und freies Tanzen am Sonntag

In der Yogaschule Erfurt gibt es ab 15:30 Uhr freies Tanzen mit Zouk-Elementen. (Symbolbild)
In der Yogaschule Erfurt gibt es ab 15:30 Uhr freies Tanzen mit Zouk-Elementen. (Symbolbild)  © 123rf/evgenyatamanenko

  • Beads & Brew bei [ka:te:]: Ab 16 Uhr werden in entspannter Atmosphäre eigene Schmuckstücke gestaltet – ein kreativer Nachmittag für 49 Euro.

  • Flow and Connect in der Yogaschule Erfurt: Ab 15.30 Uhr lädt ein Tanz-Workshop für 30 Euro mit Zouk-Elementen dazu ein, sich zu bewegen und neue Energie zu tanken

TAG24 wünscht ein schönes Wochenende!

Titelfoto: 123RF/ gonewiththewind

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