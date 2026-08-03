Brückenarbeiten in Erfurt sorgen für Sperrungen im Straßenverkehr

Erfurt - Im Erfurter Stadtzentrum kommt es wegen Bauarbeiten am Schmidtstedter Knoten zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Wegen der Erneuerung an einer Brücke wird ab dem heutigen Montag die östliche Röhre der Brücke gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Die Baustelle ist am Schmidtstedter Knoten nahe dem Hauptbahnhof von Erfurt eingerichtet. © Martin Schutt/dpa

Am Samstag wird demnach auch die andere Röhre gesperrt sowie die Ost-West-Verbindung des Schmidtstedter Knotens. Ab diesem Zeitpunkt müssen Autofahrer eine Umleitung an dem viel befahrenen Knotenpunkt nehmen.

Voraussichtlich am 22. August endet die Vollsperrung und der Kreuzungsbereich soll wieder befahrbar sein, wie es von der Bahn hieß. Der Bereich der Stauffenbergallee bleibe jedoch bis Ende Oktober gesperrt.

Wegen der Arbeiten kommt es auch zu Änderungen bei Nah- und Fernverkehr. Die Gleise 9 und 10 werden demnach bis 30. September gesperrt.

Die Eisenbahnüberführung neben dem Erfurter Hauptbahnhof führt zahlreiche Gleise über einen der wichtigsten Straßenverkehrsknoten der Landeshauptstadt.

Da bei Untersuchungen festgestellt wurde, dass ein Bauteil aus den 1970er-Jahren von Spannungsrisskorrosion betroffen sein könnte, wird es laut Deutscher Bahn vollständig ersetzt.