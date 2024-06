Katholiken-Präsidentin spricht von revolutionärem Tag in Erfurt

Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, hat die besonders enge Zusammenarbeit der beiden großen christlichen Kirchen beim Katholikentag als wegweisend für die Zukunft beschrieben. © Hendrik Schmidt/dpa

"Das Besondere, das Zukunftsweisende dieses Katholikentags hier in Erfurt war es, dass es ihm gelungen ist, eine ökumenische Weite zu zeigen, die einer noch viel zu wenig beachteten Revolution gleichkommt", sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, am Sonntag zum Ende des Katholikentags.

Katholiken saßen nicht nur mit Gläubigen der evangelischen Kirche, sondern auch mit Muslimen und Juden sowie Menschen säkularer Prägung zusammen, wie Stetter-Karp weiter sagte. Künftig würden Katholikentage an dieser "ökumenischen Weite" gemessen werden.

Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte, es sei ein "ökumenischer Katholikentag" gewesen.

Es sei überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, fünf Tage lang an dem Katholikentag teilgenommen habe. "Das ist für mich ein starkes Zeichen der Verbundenheit."

Nach Darstellung des Generalsekretärs des ZdK, Marc Frings, waren bei dem Katholikentag in Erfurt erstmals auch protestantische Vertreter an führenden Stellen an der Vorbereitung beteiligt gewesen.