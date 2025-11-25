Zum 175. Mal: Erfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet
Erfurt - Der Erfurter Weihnachtsmarkt beginnt am Dienstag zum 175. Mal. Auf dem Domplatz und den umliegenden Gassen erwartet Besucher eine Mischung aus regionalen Spezialitäten, traditioneller Handwerkskunst und historischer Kulisse.
Der größte Weihnachtsmarkt Thüringens verzaubert mit der historischen Altstadt rund um Domplatz, Mariendom und Severikirche, funkelnden Lichtern und duftenden Buden.
Über 200 liebevoll dekorierte Holzhäuschen bieten Thüringer Köstlichkeiten wie das Erfurter Schittchen – einen der ältesten Christstollen Deutschlands – und die weltberühmte Thüringer Bratwurst, unentbehrlich für jeden Weihnachtsmarktbesuch.
Ergänzt wird das Angebot durch traditionelle Handwerkskunst: Christbaumschmuck, Blaudrucktextilien, Töpferarbeiten sowie erzgebirgische Volkskunst.
Die große Weihnachtstanne, die erzgebirgische Pyramide und die bekannte Holzkrippe bilden dabei die zentralen Blickpunkte des Marktes.
Mit seinem vielfältigen Angebot, dem historischen Ambiente und zahlreichen kleinen Attraktionen bleibt der Erfurter Weihnachtsmarkt vom 25. November bis zum 22. Dezember 2025 ein besonderes Adventserlebnis – für Einheimische wie für Gäste aus aller Welt.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa