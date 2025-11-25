Zum 175. Mal: Erfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Der Erfurter Weihnachtsmarkt beginnt zum 175. Mal auf dem Domplatz und den umliegenden Gassen.

Von Marie Pohland

Erfurt - Der Erfurter Weihnachtsmarkt beginnt am Dienstag zum 175. Mal. Auf dem Domplatz und den umliegenden Gassen erwartet Besucher eine Mischung aus regionalen Spezialitäten, traditioneller Handwerkskunst und historischer Kulisse.

Der Weihnachtsmarkt bleibt vom 25. November bis 22. Dezember geöffnet. (Archivbild)
Der Weihnachtsmarkt bleibt vom 25. November bis 22. Dezember geöffnet. (Archivbild)  © Martin Schutt/dpa

Der größte Weihnachtsmarkt Thüringens verzaubert mit der historischen Altstadt rund um Domplatz, Mariendom und Severikirche, funkelnden Lichtern und duftenden Buden.

Über 200 liebevoll dekorierte Holzhäuschen bieten Thüringer Köstlichkeiten wie das Erfurter Schittchen – einen der ältesten Christstollen Deutschlands – und die weltberühmte Thüringer Bratwurst, unentbehrlich für jeden Weihnachtsmarktbesuch.

Ergänzt wird das Angebot durch traditionelle Handwerkskunst: Christbaumschmuck, Blaudrucktextilien, Töpferarbeiten sowie erzgebirgische Volkskunst.

Stallpflicht: So schützt sich der Erfurter Zoo vor der Vogelgrippe
Erfurt Lokal Stallpflicht: So schützt sich der Erfurter Zoo vor der Vogelgrippe

Die große Weihnachtstanne, die erzgebirgische Pyramide und die bekannte Holzkrippe bilden dabei die zentralen Blickpunkte des Marktes.

Mit seinem vielfältigen Angebot, dem historischen Ambiente und zahlreichen kleinen Attraktionen bleibt der Erfurter Weihnachtsmarkt vom 25. November bis zum 22. Dezember 2025 ein besonderes Adventserlebnis – für Einheimische wie für Gäste aus aller Welt.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa

Mehr zum Thema Erfurt Lokal: