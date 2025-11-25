Zum 175. Mal: Erfurter Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Erfurt - Der Erfurter Weihnachtsmarkt beginnt am Dienstag zum 175. Mal. Auf dem Domplatz und den umliegenden Gassen erwartet Besucher eine Mischung aus regionalen Spezialitäten, traditioneller Handwerkskunst und historischer Kulisse.

Der Weihnachtsmarkt bleibt vom 25. November bis 22. Dezember geöffnet. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der größte Weihnachtsmarkt Thüringens verzaubert mit der historischen Altstadt rund um Domplatz, Mariendom und Severikirche, funkelnden Lichtern und duftenden Buden.

Über 200 liebevoll dekorierte Holzhäuschen bieten Thüringer Köstlichkeiten wie das Erfurter Schittchen – einen der ältesten Christstollen Deutschlands – und die weltberühmte Thüringer Bratwurst, unentbehrlich für jeden Weihnachtsmarktbesuch.

Ergänzt wird das Angebot durch traditionelle Handwerkskunst: Christbaumschmuck, Blaudrucktextilien, Töpferarbeiten sowie erzgebirgische Volkskunst.

Die große Weihnachtstanne, die erzgebirgische Pyramide und die bekannte Holzkrippe bilden dabei die zentralen Blickpunkte des Marktes.