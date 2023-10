27.10.2023 14:34 Unter Drogeneinfluss: 43-Jähriger sorgt für Chaos in Erfurt - mehrere Tausend Euro Schaden

Ein 43-Jähriger hat am Donnerstag in Erfurt unter anderem in einem Krankenhaus randaliert. Die Polizei nahm den unter Drogeneinfluss stehenden Mann fest.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Für Chaos und reichlich Schaden sorgte am Donnerstagabend ein 43-Jähriger in Erfurt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen. In der Folge wurde er in ein Krankenhaus gebracht. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann zunächst im Norden der Stadt ein Krankenhaus betreten. Den Angaben nach legte er dort einen Brand in einer Toilette, stahl einer Patientin Bargeld sowie dem Krankenhauspersonal Kleidung. Zudem habe er Inventar der Klinik beschädigt, erklärten die Beamten. Auch mehrere Wasserhähne drehte er auf. Durch das Öffnen eines Wandhydranten löste er den Feueralarm aus. Schließlich flüchtete der Mann vom Krankenhaus in eine Gartenanlage. Hier stahl er aus einer Laube mehrere Dekorationsschwerter. Erfurt Lokal Polizeieinsätze wegen Drohschreiben: Rathaus in Erfurt, Schulen und ein Busunternehmen betroffen Von dort sei der 43-Jährige zu einem Wohnhaus weitergezogen und habe abermals den Feueralarm ausgelöst, hieß es. Der Mann verursachte laut Polizei mehrere Tausend Euro Sachschaden. Die Polizei nahm den unter Drogeneinfluss stehenden Mann fest. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

