Nach Massenschlägerei mit 50 Leuten: Anger in Erfurt soll sicherer werden

Erfurt - Der Anger in Erfurt ist mittlerweile zu einem Hotspot für Kriminalität geworden. Zukünftig soll die beliebte Einkaufsmeile aber wieder sicherer werden.

Der Anger in Erfurt wird als gefährlicher Ort eingestuft. (Archivbild) © Monia Mersni/dpa

Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) stellte in einem Gespräch mit der Erfurter Stadtspitze eine Task Force in Aussicht. Darüber hinaus kündigte der 56-Jährige eine erhöhte Polizeipräsenz auf dem Anger an.

Einzelheiten nannte der SPD-Politiker noch nicht. Darüber hinaus plant Maiers Ministerium entsprechend dem Polizeiaufgabengesetz eine schnelle Videoüberwachung zu ermöglichen.

Grund für die Ankündigung der Maßnahmen sind wiederholt Auseinandersetzungen auf dem Anger. Am vergangenen Samstag hatte sich auf der Einkaufsmeile eine Massenschlägerei mit mehr als 50 Leuten ereignet.

"So kann man das nicht laufen lassen", hatte Innenminister Maier zum Wochenstart erklärt und Konsequenzen angekündigt.