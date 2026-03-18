Neustart am Fischmarkt: Café Hommage unter neuer Leitung wieder geöffnet

Erfurt - Das Café Hommage in Erfurt hat eine neue Inhaberin und bleibt sich dabei trotzdem treu.

Das Café Hommage am Fischmarkt in Erfurt ist unter neuer Leitung wieder geöffnet und setzt weiterhin auf hausgemachte Spezialitäten. © Marie Pohland

Nachdem die vorherige Betreiberin das Café schließen wollte, wurde es übernommen und am 14. März wiedereröffnet.

Ein komplett neues Konzept gibt es bewusst nicht: Das Café wird weitergeführt und soll "Schritt für Schritt personalisiert werden", so die neue Inhaberin.

Besonders beliebt bleibt die "Brotzeit", die hier den ganzen Tag über angeboten wird. Dabei kommen Frühstücksfans täglich von 9 bis 17 Uhr auf ihre Kosten.

Neben Klassikern setzt das Café auf Vielfalt: Frische, selbst gebackene Kuchen, auch vegan und glutenfrei, gehören fest zum Angebot.