Neustart am Fischmarkt: Café Hommage unter neuer Leitung wieder geöffnet
Nachdem die vorherige Betreiberin das Café schließen wollte, wurde es übernommen und am 14. März wiedereröffnet.
Ein komplett neues Konzept gibt es bewusst nicht: Das Café wird weitergeführt und soll "Schritt für Schritt personalisiert werden", so die neue Inhaberin.
Besonders beliebt bleibt die "Brotzeit", die hier den ganzen Tag über angeboten wird. Dabei kommen Frühstücksfans täglich von 9 bis 17 Uhr auf ihre Kosten.
Neben Klassikern setzt das Café auf Vielfalt: Frische, selbst gebackene Kuchen, auch vegan und glutenfrei, gehören fest zum Angebot.
Das Brot stammt von der Bäckerei Seiler und unterstreicht den regionalen Ansatz.
Für die Zukunft sind zudem Erweiterungen geplant. Shakes, Eis und weitere Ideen sollen das Angebot bald ergänzen.
Titelfoto: Marie Pohland