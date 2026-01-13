Offenbar Massengrab für Pest-Tote bei Erfurt entdeckt

Erfurt - Leipziger Forscher haben in der Nähe von Erfurt ein mögliches Massengrab aus der Pestzeit entdeckt.

Ob es sich bei den Funden tatsächlich um ein Massengrab aus der Pestzeit handelt, soll weiter erforscht werden. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Damit sei nun wahrscheinlich erstmals in dieser Gegend ein Begräbnisort für die Opfer des "Schwarzen Todes" gefunden worden, teilte die Universität Leipzig mit. Europaweit seien bislang weniger als zehn bestätigte und präzise datierte Pestmassengräber bekannt.

Zeitgenössischen Chroniken zufolge wütete die Pest in Erfurt im Jahr 1350. Rund 12.000 Tote sollen in elf großen Gruben außerhalb der Stadt bestattet worden sein. Deren genaue Lage sei bislang jedoch unbekannt gewesen, teilte die Universität mit.

Das interdisziplinäre Forscherteam habe den Begräbnisort nicht bei Ausgrabungen entdeckt. Das Besondere sei, dass die Grube durch eine Kombination historischer Quellen und naturwissenschaftlicher Methoden gefunden wurde. Damit sei das Projekt auch ein Modell für schonende archäologische Erkundungen.

Es seien geophysikalische Messungen und Sedimentbohrungen gemacht worden. Dabei seien menschliche Knochenfragmente zutage gefördert worden, die Analysen zufolge aus dem 14. Jahrhundert stammten.