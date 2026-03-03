Dürfen Thüringer Kommunen bald mehr per Mail erledigen?

Thüringen - Thüringens Kommunen sollen Mitteilungen öfter per E-Mail verschicken dürfen.

Die Thüringer Kommunen sollen künftig Mitteilungen häufiger per Mail senden dürfen. (Archivbild) © Silas Stein/dpa/dpa-tmn

Bei Vergaben oder Einladungen zu Sitzungen solle künftig auch der elektronische Weg möglich sein, sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Norman Müller.

Ein entsprechender Gesetzentwurf der Landesregierung werde nun den kommunalen Spitzenverbänden und den Fraktionen zur Diskussion vorgelegt. Ziel sei weniger Papier, weniger formale Hürden und schnellere Verfahren.

So sollen auch Satzungen künftig elektronisch erlassen werden können, sagte Müller weiter. Erleichterungen solle es außerdem bei Berichtspflichten geben.