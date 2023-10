In Thüringen droht erneut Abstimmung mit der AfD: Das ist der Grund!

Aus der AfD um Thüringens AfD-Boss Björn Höcke (51, links) gab es Signale einer möglichen Zustimmung. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Wir teilen da ein gemeinsames Ziel, also unseren Wald schützen zu wollen", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Thüringer CDU-Fraktion, Andreas Bühl (36), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Man werde sich in der Fraktion über das Abstimmverhalten aber erst in einer Fraktionssitzung vor dem Plenum abschließend beraten. Auch aus der AfD gab es Signale einer möglichen Zustimmung.

Bei der von der FDP geplanten Gesetzesänderung geht es im Kern um Windkraftanlagen in Waldgebieten. Diese waren per Gesetz schon einmal verboten worden in Thüringen.

Doch das Bundesverfassungsgericht hatte die Regelung gekippt. Die FDP will nun erreichen, dass beim möglichen Bau von Windkraftanlagen auf Kahlflächen immer eine Abwägung mit einer möglichen Wiederaufforstung erfolgen muss.

Thüringens FDP-Vorsitzender Thomas Kemmerich (58) hatte bei einem Landesparteitag gesagt, man werde sich dafür einsetzen, dass Windkraft im Wald "nahezu unmöglich" gemacht werde.