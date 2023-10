Mehrere Tumore: Thüringer SPD-Fraktionschef an Krebs erkrankt

Erfurt - Thüringens SPD-Fraktionschef Matthias Hey (53) hat Krebs. Das teilte die SPD-Fraktion am Montag nach einer Sondersitzung mit.

Thüringens SPD-Fraktionschef Matthias Hey (53) wurden den Angaben nach mehrere Tumore entfernt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Das teilte die SPD-Fraktion am Montag nach einer Sondersitzung mit, bei der Hey die Abgeordneten und die Mitarbeiter der Fraktion über seinen Gesundheitszustand informierte.

Demnach seien ihm während eines Klinikaufenthalts mehrere Tumore entfernt worden. Hey teilte mit, dass er sich in weitere Behandlung begebe und daher "nicht wie in gewohntem Maße am parlamentarischen Betrieb" teilnehmen werde.

"Was mich beruhigt: Die Arbeit in meiner Vertretung weiß ich in guten Händen", sagte Hey laut Mitteilung. Er habe sich bewusst dazu entschieden, "ganz offen mit diesem Thema umgehen".

Stellvertretender Thüringer SPD-Fraktionsvorsitzender ist der Abgeordnete Lutz Liebscher (38).

Hey erinnerte in der Mitteilung mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen an die Verantwortung der beteiligten Abgeordneten.