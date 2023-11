Nichtzulassung von Kandidaten: Thüringer AfD würde klagen - Möller: "Das wird spannend"

AfD-Landessprecher Stefan Möller (48) zeigte sich zuversichtlich, dass die AfD entsprechende gerichtliche Verfahren gewinnen werde. © Martin Schutt/dpa

"Wir werden klagen. Das wird spannend", sagte der Thüringer AfD-Landessprecher Stefan Möller (48) am Rande einer Landeswahlversammlung am Samstag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land).

Seiner Meinung nach würde dies zu einer öffentlichen Diskussion führen, die der AfD nutzen werde. Außerdem zeigte er sich zuversichtlich, dass die AfD entsprechende gerichtliche Verfahren gewinnen werde.

Hintergrund ist das Thüringer Kommunalwahlgesetz, wonach nicht zum Bürgermeister gewählt werden kann, "wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt".

Das Thüringer Innenministerium hatte kürzlich einen Leitfaden für kommunale Wahlausschüsse verschickt. Demnach sollen sich die Wahlleiter beim Verdacht auf extremistische Kandidaten zügig Informationen beim Verfassungsschutz einholen.