Regierungsbildung in Thüringen: CDU geht wichtigen Schritt - grünes Licht für Sondierungen mit diesen Parteien!

Oberhof - Einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg geht die CDU in Thüringen einen wichtigen Schritt hin zu einer Regierungsbildung.

Mario Voigt, Thüringer CDU-Chef, vor Beginn der Klausur der Thüringer CDU-Fraktion im Oberhofer Berghotel. © Martin Schutt/dpa

Die Thüringer CDU will in Sondierungsgespräche mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der SPD über die Bildung einer Landesregierung gehen. Dafür gab der CDU-Landesvorstand in einer Sitzung grünes Licht, wie der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt (47) in Oberhof bekanntgab.

Geplant sei, die Sondierungsgespräche kommende Woche aufzunehmen. Man wolle auch ausloten, "wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann", sagte Voigt.