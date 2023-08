Streit um Flüchtlingskosten in Thüringen - Schweinsburg: "Wir haben uns entschieden, zu klagen"

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (64, CDU) sagte, dass man inzwischen keinen anderen Weg sehe als die Klage vor dem Thüringer Verfassungsgericht. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

"Wir haben uns entschieden, gegen die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung zu klagen", erklärte Schweinsburg am Donnerstagabend per Mitteilung aus ihrem Landratsamt.

Demnach gingen sieben Landkreise "gemeinsam in die Offensive", hieß es in der Mitteilung, in der die Landkreise Altenburger Land, Gotha, Greiz, Saale-Holzland, Saale-Orla, Sömmerda und dem Wartburgkreis aufgezählt werden.

Bei der Versorgung der Flüchtlinge handele es sich um "Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises". Daher fordern die Landkreise, "vollumfängliche Kostenerstattung vom Land gemäß Thüringer Verfassung".

Schweinsburg sagte der dpa, es gehe um das Konnexitätsprinzip. Demnach seien die Kosten unabhängig von der Haushaltssituation des Landes und der Landkreise zu erstatten.