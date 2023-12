Thüringens Innenminister Maier warnt vor AfD und bringt Änderung der Verfassung ins Spiel

Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) sprach sich für eine Präzisierung des Verfassungsartikels in Thüringen zur Ministerpräsidentenwahl aus. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Die Demokratie ist unter Druck. Und zwar auf eine Art, die wir bisher nicht kannten", sagte er der Süddeutschen Zeitung.

"Die Rechtsextremisten der AfD um Björn Höcke (51) versuchen, die Demokratie mit allen Mitteln von innen heraus auszuhöhlen." Höcke ist AfD-Landeschef und Fraktionschef im Thüringer Landtag. "Wir Demokraten müssen uns dem Kampf stellen, für den wir bislang noch schlecht gerüstet sind", sagte Maier.

Der SPD-Politiker sprach sich zum Beispiel für eine Präzisierung des Verfassungsartikels in Thüringen zur Ministerpräsidentenwahl aus.

Seiner Ansicht nach schließt die jetzige Formulierung nicht aus, dass ein Kandidat im dritten Wahlgang mit einer einzigen Stimme gewählt wäre, obwohl alle anderen Abgeordneten gegen diesen stimmen.

"Wir müssen die Verfassung wetterfest machen", sagte Maier. Dies müssen sehr schnell geschehen. Er mahnte: "Ich habe manchmal das Gefühl, wir schlafwandeln in ein ziemliches Desaster hinein und wachen am 2. September in einem autoritären System auf."