Untreue-Vorwürfe: Mohring soll Fragen noch nicht beantwortet haben!

Die Thüringer CDU will Hinweisen zu möglichen finanziellen Unregelmäßigkeiten in Mohrings Kreisverband nachgehen.

Mohring habe die an ihn gestellten Fragen noch nicht beantwortet und der Landesverband kenne bisher nur seine öffentliche Erklärung zu den Vorwürfen, teilte der Thüringer CDU-Generalsekretär Christian Herrgott (39) am Sonntag mit.

"Die für die Veranstaltung erstellten Rechnungen sind sicherlich in gutem Glauben nicht an mein Bürgerbüro in Bad Berka adressiert worden, sondern an die CDU im Weimarer Land in Apolda."

Dort seien sie "im üblichen Geschäftsgang" beglichen worden. "An diesem Vorgang war ich nicht beteiligt und auch nicht informiert, ich habe auch weder die Erwartung gehabt noch den Auftrag dazu stillschweigend oder aktiv gegeben", betonte Mohring.