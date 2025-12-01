"Viele machen jetzt schon Bogen um Thüringen": Maier gegen "Remigration"

Thüringen - Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) hat die von AfD -Landes- und Bundespolitikern geäußerten Forderungen nach einer "Remigration" eingewanderter Menschen in ihre Herkunftsländer scharf kritisiert.

Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) kritisiert die Forderung nach "Remigration". © Martin Schutt/dpa

"Die Probleme, die wir jetzt schon haben, würden dadurch massiv, massiv verschärft werden", sagte der SPD-Politiker bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2025 in Erfurt.

Remigration bedeutet in rechtsextremistischen Kreisen, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – unter Umständen auch unter Zwang.

Maier rechnete vor, dass Thüringen mit rund 14.600 Menschen im vergangenen Jahr in etwa die Bevölkerung einer mittelgroßen Stadt verloren hat.

Hauptgrund sei ein anhaltend hohes Geburtendefizit, aber auch zu wenig Zuwanderung aus dem In- und Ausland.